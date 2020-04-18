فيديو.. ابنة أخت راغب علامة تروي قصة شفائها من كورونا: لا تستهينوا بالفيروس

روت ميرفت ترمس، ابنة شقيقة الفنان راغب علامة كةاليس إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الأمريكية، وكيفية علاجها منه بالتزام العزل المنزلي دون الحاجة للاحتجاز في مستشفى.

وقالت ميرفت، صاحبة الـ23 عامًا، لبرنامج منصات على قناة "سكاي نيوز عربية" إنها التزمت تمامًا بالتعليمات الصحية منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث جلست في منزلها واتبعت إجراءات العزل الذاتي والتباعد الاجتماعي، ورغم ذلك أصيب بالفيروس.

ميرفت: كنت أنام 15 ساعة من شدة الألم.. والأعراض كانت تزداد حدة

وأضافت أنها إنها بدأت تشعر بصداع وأعراض أخرى خفيفة فاتصلت بالطوارئ وذهبت لإحدى المستشفيات، حيث إنها لم تتخيل أن تلك الأعراض ستشخص في النهاية إصابتها بفيروس كورونا، قائلة "كنت أعتقد أن ما أعانيه بسبب الضغوط أو حساسية، إلا أن الأطباء قالوا إن هذه الأعراض الخفيفة تعني الإصابة بكورونا، لكنني لست في حاجة للعزل بالمستشفى".

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عادت ميرفت إلى منزلها، والتزمت بالأدوية التي صرفها لها الأطباء بالإضافة إلى بعض المكملات الغذائية لتقوية مناعتها، إلا أن حالتها لم تتحسن وواجهت صعوبات في التنفس، حيث تقول: "كنت أنام 15 ساعة من شدة التعب وأوجاع الجسم وازدادت الأعراض حدة، لم أستطع الوقوف والمشي، عدم التركيز، وأوجاع بالجهاز الهضمي".

وبعد 3 أسابيع خفت قوة أعراض المرض واختفى بعضها تمامًا، حسب ميرفت التي واصلت: "مع الوقت ظننت أنني شفيت لكن الأعراض كانت تظهر فجأة، وتختفي فجأة.. أصابني فيروس كورونا بأعراض خفيفة، ثم اشتدت حدة المرض، فلا تستهينوا بالأعراض الخفيفة".