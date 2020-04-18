في فترة العزل الصحي.. تطبيقات تساعدك على تنمية مهارات طفلك في القراءة

خلال فترة العزل الصحي التي تلتزم بها الأسر للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، يمكن استغلال وقت الفراغ في تشجيع مهارات طفلك في القراءة، عن طريق بعض التطبيقات المتاحة التي يمكن أن تساعد في التعلم والقراءة بسهولة.

وعرض موقع "العربية نت" بعضا من هذه التطبيات لتعزيز مهارات الطفل في القراءة:

تطبيق HOMER Reading

يعتبر هذا التطبيق برنامج تعليمي للأطفال من سن العامين حتى 8 أعوام، ويتضمن الآلاف من الدروس المصممة من قبل الخبراء في الهجاء، والألعاب البصرية، والدروس الصوتية لتناسب كل المستويات.

ويقدم التطبيق إصدارين هما: HOMER Reading عبارة عن برنامج لتعلم أساسيات القراءة، وHOMER Stories وهو مكتبة تضم العديد من القصص التفاعلية الكلاسيكية الموجهة للأطفال.

تطبيق Skybrary

صمم هذا التطبيق لتعزيز علاقة الطفل بالقراءة وجعلها ممتعة ومثيرة للاهتمام وذلك من خلال آلاف الكتب التي تتضمن رسوم متحركة تعمل على إضفاء الحيوية على القصص ودعم فهم القراءة، وأيضًا يتضمن مقاطع الفيديو عالية الدقة حول موضوعات مثل: العائلة والأصدقاء والحيوانات والفضاء والعلوم والموسيقى.

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تطبيق Epic

يعرف أيضًا هذا التطبيق باسم (نتفليكس الكتب) وذلك لاحتواء مكتبته على مجموعة الكبيرة من كتب الأطفال حيث تصل إلى 4 آلاف كتاب إلكتروني عالي الجودة، بالإضافة إلى الكتب المسموعة، ومقاطع الفيديو التعليمية والاختبارات للأطفال حتى سن 12عاما.

ويدعم التطبيق ميزات قوية مثل: توصيات شخصية لكل طفل بناءً على مستويات قراءته واهتماماته، وإمكانية قراءة الكتب والقصص في وضع عدم الاتصال، وسجل قراءة لتتبع تقدم الطفل مع إرسال تقارير أسبوعية عبر البريد الإلكتروني للآباء.

تطبيق FarFaria

يضم التطبيق مكتبة منظمة تضم آلاف الكتب التي يمكن للأطفال الاختيار من بينها، ويتيح للآباء تخصيص مستوى القراءة للطفل، كما يمكن للأطفال اختيار قراءة الكتب لهم أو القراءة بمفردهم.

ويوفر التطبيق مجموعة متنوعة من الكتب للاختيار من بينها مثل: قصص قبل النوم، والكتب المسموعة، والتعليمية، والمصورة، وأغاني الأطفال.

وأيضا يتيح التطبيق إمكانية القراءة في وضع عدم الاتصال حتى يتمكن الطفل من قراءة كتبه المفضلة في أي وقت وفي أي مكان.

التطبيق متاح مجانا لمستخدمي أجهزة أيفون وآيباد في "آب ستور"، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في "جوجل بلاي".