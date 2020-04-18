"الصحة العالمية" تزف بشرى: نختبر 3 أدوية لعلاج كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها تتابع مع جميع الشركاء سبل تسريع البحث العلمي، مشيرة إلى أنها بصدد اختبار 3 أدوية لعلاج فيروس "كورونا المستجد".

وصرح تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، بأنهم يراجعون تأثير سحب التمويل الأمريكي على عمل المنظمة، مشددا على أنهم وسيعملون مع الشركاء لملء أي فجوات.

وأضاف تيدروس أن المنظمة ستنظر في إعادة ترتيباتها المالية بعد قرار واشنطن سحب التمويل، معربا عن أسفه لتعليق الولايات المتحدة تمويلها للمنظمة.

Advertisements

وأفاد بأن تركيز منظمة الصحة العالمية الأساسي هو إيقاف انتشار فيروس كورونا وإنقاذ حياة الناس، موضحا أن التعاون الدولي يشكل الركيزة الأساسية لهزيمة "كورونا".

وأصدرت منظمة الصحة العالمية استراتيجية معدلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ويأتي هذا الإصدار بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستعلق تمويلها للمنظمة.

ونشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس تغريدة على "تويتر"، قال فيها إن "أحد الأشياء الرئيسية التي تعلمناها في الأشهر الأخيرة عن "كوفيد-19" هو أنه كلما تم التعرف على جميع الحالات واختبارها وعزلها ورعايتها بشكل أسرع، كان تفشي الفيروس أكثر صعوبة.. وهذا المبدأ سينقذ الأرواح ويخفف من الأثر الاقتصادي للوباء".