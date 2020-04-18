بـ"عباءة بيضاء".. ميرهان حسين تقلد فيفي عبده بوصلة رقص

بعباءة شعبي بيضاء، وطرحة حول الخصر، وشعر أسود مرفوع ومكياج ثقيل، مع الإكسسوارات ذات "الخرزة الزرقاء"، قدمت الفنانة ميرهان حسين، وصلة رقص للفنانة فيفي عبده، شكلا ومضمونا، حيث باتت تشبهها بشكل كبير.
وحرصت ميرهان حسين على تبديل ملامحها لتقترب من ملامح فيفي عبده، وشاركت المقطع المصور مع متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "إيه رأيكم في أدائي لشخصية فيفي عبده".
وسرعان ما تفاعل معها المتابعون، حيث أشادت حسابات بموهبتها في التمثيل والتقليد، معلقين: "فظيعة"، "افتكرناكي هي"، "زي فيفي بالظبط".
يذكر أن "ميرهان" تشارك متابعيها بين الحين والآخر بمقطع على "تيك توك"، المحطة الاجتماعية الخاصة لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، منذ بدء الحجر المنزلي.
وكانت آخر أعمال الفنانة، مسلسل ختم النمر، بمشاركة الفنان أحمد صلاح حسني.
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