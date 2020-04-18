قبل رمضان.. تعرفي على طريقة تجفيف المشمش في البيت

المشمش المجفف مكون أساسي من مكونات الخشاف، ويمكن استخدامه لحشوة الكنافة والقطايف، ولتجنب شراؤه خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، جففي بنفسك المشمش في البيت. المقادير لتر ماء. كيلو مشمش سليم وطازج. 2 ملعقة كبيرة سكر. طريقة التحضير يغسل المشمش جيدًا، ويجفف بفوطة نظيفة. يقطع من المنتصف، لكن ليس لآخر الثمرة، وتزال البذور. Advertisements يوضع الماء والسكر، على نار متوسطة يترك حتى يغلي. يضاف المشمش ويترك لمدة 5 دقائق. يسخن الفرن عند درجة حرارة 130. يرص المشمش في صينية مغطاة بورق الزبدة. يدخل المشمش في الفرن لمدة لا تقل عن 6 – 8 ساعات. يقلب المشمش على الجهة الأخرى بعد كل ساعة مع الضغط على كل ثمرة حتى تخرج السوائل منها.

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