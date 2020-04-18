برشة ملح.. طريقة سريعة لتحضير الزبادي في المنزل

أقل من أسبوع ونستقبل شهر رمضان المبارك، وتبدأ العديد من ربات المنازل في الاستعداد لمائدتي الإفطار والسحور، وشراء مستلزمات رمضان، وخاصة منتجات الغذاء.

وتلجأ العديد منهن لتحضير الأكلات المرتبطة بالشهر الكريم في المنزل، لضمان جودتها ولتوفير قدر من تكاليف شراءها.

ويعد الزبادي عنصر أساسي على طاولة السحور، طوال شهر رمضان الكريم، وكانت الشيف أميرة شنب، قدمت، خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المُذاع على فضائية "CBC" سفرة، طريقة تحضير الزبادي في المنزل.

المكونات:

كيلو حليب دافئ.

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كوب زبادي.

رشة ملح.

طريقة التحضير:

على نار هادئة ضعي الحليب، والزبادي وقلبيهما جيدا.

ضيفي الملح، واستمري جيدا في الخلط حتى يتماسك القوام.

ضعي الخليط في قوالب، واتركيه يختمر، ثم احفظيه في الثلاجة.