طريقة عمل حواوشي الطاسة في البيت

جربي طريقة جديدة لعمل الحواوشي في الطاسة، بدلا من الطريقة التقليدية لطهيه في الفرن. المقادير 1/2 كيلو لحم مفروم ناعم. عيش بلدي. 2 بصلة مفرومة ناعمة. بقدونس. قرن فلفل أخضر حار مفروم. ثمرة فلفل رومي مفروم. طماطم مكعبات صغيرة أو مفرومة. ملح وفلفل أسود وبهارات. Advertisements 2 ملعقة كبيرة سمن. 2 ملعقة كبيرة زيت. طريقة التحضير يخلط اللحم المفروم، والبصل المفروم والفلفل الأخضر المفروم والفلفل الحار المفروم، والطماطم والملح والفلفل والبهارات والبقدونس. يحشى العيش البلدي باللحم. في طاسة على النار توضع السمنة مع زيت. يوضع رغيف الحواوشي ويدهن وجهه بالسمنة والزيت. تغطى الطاسة ويترك على النار حتى ينضج الحشو. يقدم ساخنا.

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