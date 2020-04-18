للاستمتاع بالبحر.. شركة تقترح كبائن شبكية على الشواطئ للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تفكر بعض دول العالم حاليًا في إعادة فتح حدودها والطرق وإنهاء الحجر الصحي الإلزامي بالتدريج، تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها قبل تفشي وباء كورونا.

ولكن تؤكد منظمة الصحة العالمية والحكومات، ضرورة الالتزام بقواعد السلامة والأمان حتى لا يستمر فيروس كورونا أو يتحور بشكل أكثر شراسة.

وجاء على رأس هذه الإجراءات، البعد الاجتماعي بما لا يقل عن 1 متر مع الآخرين، بالإضافة إلى استخدام المطهرات والماء والصابون لغسل اليدين، والمناديل أثناء العطس والسعال.

واقترحت شركة إيطالية، إلى استخدام مقصورات شفافة أثناء الجلوس على الشاطئ، للحفاظ على إجراءات البعد الاجتماعي، كما أوضح موقع "oddity central".

فالذهاب إلى الشاطئ والتكدس أمام البحر كما كان يحدث من قبل انتشار فيروس كورونا، قد يؤدي إلى كارثة في الوقت الحالي، ربما لن يتمكن الأطباء من السيطرة عليها.

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المقصورات التي اقترحتها الشركة، تكون ارتفاعها مترين وعرضها 4.5 متر، حيث تستوعب سريرين شمسيين ومظلة، وتوفر مساحة صغيرة للحركة.

المقصورة المصنوعة من الشبك ولكنها قادرة على حجب الأشعة فوق البنفسجية، ومجهزة بموزعات مطهرة وبلا سقف للسماح لتبديد الحرارة.

وكشف ماركو جيوستي، رئيس قسم المشتريات في الشركة، أن "هذه المقصورات تم إنشائها لاستخدامها في المستشفيات"، وأضاف، "لكن خلال الوضع، ومع الحاجة إلى إعادة تشغيل الشواطئ، نعتقد أنه يمكن استخدامها جيدًا لحمايتنا حتى أثناء حمامات الشمس".

من المتوقع أن يتم بيع الدفعة الأولى من مقصورات شاطئ زجاجي في غضون ثلاثة أسابيع.

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