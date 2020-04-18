قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كبدة بانيه، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة. مقادير عمل كبدة بانيه كبدة شرائح رفيعة ردة كمون ناعم عصير ليمون Advertisements ثوم فلفل أسود زيت للقلي طريقة عمل كبدة بانيه تتبل الكبدة بالثوم المفروم ثم يضاف عصير الليمون والكمون. يضاف الملح والفلفل، وتقلب جيدًا، ثم تقلى في الزيت حتى تمام النضج وتقدم.

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