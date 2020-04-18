رقص وطبخ وقراءة.. كيف يقضين الفنانات أوقاتهن في الحظر؟

استغلال الوقت والاستفادة من حظر التجوال المفروض ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، دفع العديد من النجمات لممارسة هوايات مختلفة، كن قد انشغلن عنها لضيق الوقت والحياة السريعة.

وتقدم "هُن" كيف يشغلن أبرز النجمات أوقاتهن في الحجر المنزلي.

نسمة محجوب تقضي الحظر في تعلم الفرنسية

خلال برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدُمية أبلة فاهيتا، عبر شاشة ON، كشفت الفنانة نسمة محجوب، عن الوسيلة التي لجأت لها مؤخرا، للقضاء على ملل العزل الاجتماعي، الذي فُرض مؤخرا، بأنها قررت أن تمضي الوقت في تعلم لغة جديدة وهي اللغة الفرنسية، موضحة أنها على دراية مسبقة باللغتين الإنجليزية والألمانية.

ياسمين صبري وصور التمارين الرياضية

ساندي تلجأ للرياضة بعد زيادة وزنها

منذ فرض حظر التجوال وتحرص الفنانة ياسمين صبري على ممارسة الرياضة وبين الحين والأخر تنشر صورة لها أثناء التمرين، وكان آخرها عندما نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، صورة جديدة لها على شاطئ البحر وهي ترتدي ملابسها الرياضية.

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وحرصت الفنانة الشابة ساندي، هي الأخرى، على ممارسة الرياضة وتحديدا بعد أن لاحظت زيادة بوزنها، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة رياضية أنيقة.

نور في الحظر: رسم وتلوين وطبخ

كشفت الفنانة اللبنانية نور العديد من جوانب حياتها خلال فترة العزل المنزلي، موضحة أنها باتت تقضي وقتها في الرسم والتلوين والطبخ مع أولادها، كما أنها تحاول الآن الاهتمام بشكلها في فترة العزل المنزلي، وعدم الذهاب إلى الكوافير حيث يتأثر خلال التمثيل.

رانيا يوسف تتحدى بقراءة 4 روايات في 10 أيام

أعلنت الفنانة رانيا يوسف، الأسبوع الماضي، عن إطلاقها "تحدي القراءة"، لحثّ الجمهور على القراءة، في ظل استمرار الحظر والعزل المنزلي، وذلك من خلال نشر فيديو، عبر حسابها على انستجرام، أوضحت من خلاله أنها لم تقرأ منذ فترة طويلة، لذلك قررت استغلال فترة تواجدها في المنزل حاليا للقراءة، والعودة لممارسة الهواية التي تحبها، وأنها ستقرأ خلال عشرة أيام، أربعة روايات هي "أحلام ممنوعة" لنور عبد المجيد، و"إيثاكا" لرؤوف مسعد، و"بنات حواء الثلاث" و"شرف" لإليف شافاق.

رجاء الجداوي وهواية غسيل الأشجار

نشرت الفنانة رجاء الجداوي صورة لها، من خلال حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت وهي تمارس هواياتها المفضلة حيث كانت تقرأ أحد الكتب، كما نشرت صورة أخرى وهي تغسل الأشجار وعلقت عليها "هواية غسيل الشجر".

عائشة بن أحمد تقضي الحظر في الرقص

حرصت الفنانة عائشة بن أحمد على قضاء وقتها في الرقص، وشاركت جمهورها بصور من إحدى رقصاتها عبر حسابها على موقع انستجرام، معلقة عليها: "لو الدنيا ترجع بينا حتى ثانية وحدة برشا حاجات كنا نقدروا نغيروهم".