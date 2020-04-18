الامارات | خاتم ذكي لتشخيص «كورونا» قبل الأعراض

شكرا لقرائتكم خبر عن خاتم ذكي لتشخيص «كورونا» قبل الأعراض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخطر مشكلات جائحة كوفيد-19 هي قدرة الفيروس على الاختباء في الجسم دون أعراض، ويحاول فريق من العلماء والأطباء الكشف عن المرض قبل ظهور الأعراض بالاعتماد على خاتم ذكي. وقال جراح الأعصاب في مشفى ويست فيرجينيا الجامعي، ورئيس معهد روكفيلر للعلوم العصبية، علي ريزاي، لمرصد المستقبل: «يوجد عدد كبير من الأشخاص يحملون المرض دون معرفتهم، ولهذا على الشخص ارتداء الخاتم وتحميل التطبيق والإجابة عن الاستبيان في الصباح، خمس دقائق في الصباح، إنه كاللعب باستخدام أسئلة مصممة لكوفيد» ويعمل ريزاي مع فريقه وشركة أورا هيلث المُصنعة لخاتم أورا الذكي الذي يسجل معلومات الحرارة ونمط النوم ونبضات القلب.

ويرى ريزاي أنه يوجد ارتباط بين التغيرات في الحرارة وبدء العدوى بكوفيد-19، وذلك باستخدام وتمرين الذكاء الاصطناعي على مراقبة معطيات آلاف المستخدمين للخاتم الذكي وخضوعهم للمسحات الأنفية.

ويجري ريزاي وفريقه تجربة على أكثر من 1000 طبيب وممرضة وعامل في المشفى لمراقبة معلوماتهم الحيوية باستخدام خاتم أورا هيلث، وتسجيل حالتهم الذهنية والنفسية على التطبيق المرافق، وأوضح أن الذكاء الاصطناعي بإمكانه كشف الحالات قبل 24 ساعة من ظهور الأعراض بنسبة 90%.

وقال: «الهدف من استخدام تقنية أورا والتطبيق المرافق هو توقع بدء الأعراض ومعرفة المصابين من العاملين في المجال الصحي قبل ظهور الأعراض عليهم لإيقاف انتشار المرض». وكتب أحد المستخدمين على «فيس بوك» عن تحذير الخاتم بمرضه لتأرجح درجات حرارته. وبعد خضوعه لمسحة أنفية تأكدت إصابته بكوفيد-19، وحجر نفسه بوقت أسرع مقارنة بمن انتظر ظهور الأعراض المشابهة للإنفلونزا.