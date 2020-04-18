الامارات | إلغاء زفاف ملكي بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء زفاف ملكي بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير إعلامية، أول من أمس، أن الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث، وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي، ألغيا زفافهما الملكي بسبب الإغلاق العام في المملكة المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا.
وكانت الأميرة بياتريس قد قلصت في شهر مارس الماضي، خطط الزفاف، وألغت حفل استقبال كان من المقرر عقده في قصر بكنغهام في مايو المقبل. وقالت مجلة بيبول نقلاً عن متحدث باسم الخطيبين «لا توجد خطط لتغيير الأماكن أو إقامة حفل زفاف أكبر. إنهما لا يفكران حتى في الزفاف في هذا الوقت. سيأتي وقت لإعادة الترتيب، لكن هذا لم يحن بعد».
سيأتي وقت
لإعادة الترتيب
لكن لم يحن بعد.
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