الامارات | إصدارات ماكياج جديدة لربيع وصيف 2020 من «روديال»

شكرا لقرائتكم خبر عن إصدارات ماكياج جديدة لربيع وصيف 2020 من «روديال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتاج خزانة مكياجك إلى بعض التجديد الذي يتناسب مع أجواء الفصل الجديد، وأطلقت العلامة التجارية Rodial والخاصة بمستحضرات التجميل بعض الإصدارات الجديدة المناسبة لمختلف أوقات اليوم، التي لا غنى عنها على طاولة مكياجك أو في حقيبة يدك، لتبدأي الموسم الجديد بإطلالة متألقة جذابة.

وتضم المجموعة الجديدة باليتة «مسز روديال» لماكياج الوجه والعيون ذات الألوان الحيادية، التي تتميز درجات الألوان بملاءمتها لكل أنواع البشرة ودرجاتها المختلفة مع مرونة وضعها في أي وقت من اليوم، إضافة إلى بودرة الأساس والتصحيح الخوخية، ذات اللون المائل إلى الـ«خوخي» المناسب لكثير من درجات البشرة المختلفة، والتي يمكن استخدامها بحسب الكثافة المطلوبة، ويعين على تصحيح لون البشرة غير المتعادل، كما تضم المجموعة ماسكارا «غلامولاش منك»، التي تعتبر أحد المنتجات الأفضل مبيعاً، بتركيبة «سوفت فوكس»، ولكن بلون المنك الجديد، التي تمنحك رموشاً كثيفة وجذابة، وبتركيبة تدوم طويلاً، إلى جانب منتج ظلال العيون المزدوجة، التي تتميز بحجمها الصغير المناسب لحقيبة اليد، وتحتوي على اثنين من الألوان المتناسقة والمناسبة لغالبية درجات البشرة، ويمكن من خلالها ابتكار إطلالات متعددة لمختلف المناسبات.