"بناكف في بعض وقت الحظر".. رحاب وإلياس قصة حب في فرنسا ضد التنمر

بشرتها السمراء وشخصيتها المختلفة، كانت سببا في انجذاب "إلياس"، مسلم من أصل فرنسي، لزوجته رحاب جمعة، 26 عاما، مصرية تقطن مدينة أسوان، احترفت لعب كرة الطائرة في فرنسا، لتبدأ قصة حبهما التي تنتهي بزواجهما.

"جوزك مسلم؟"، سؤال تكرر بشكل مبالغ فيه بسبب اعتقاد البعض أنها مصرية مسلمة وزوجها أجنبي مسيحي: "ناس كتير فاكرة أن هو علشان أجنبي يبقى مش مسلم وكل شويه الناس تسألني إزاي تتجوزي واحد مش من دينك علشان اسمه إلياس بيفتكروه مسيحي"، بحسب حديث "رحاب" لـ "هُن".

كانت الصدفة سببا في أن تجمعهما سويا، بعدما قرر زوجها إقامة عزومة عشاء لفريق كرة الطائرة في فرنسا الذي احترفت، ليجد فيها الزوجة التي تمنى الارتباط بها: "جوزي حب في احترامي لديني وأني كنت محافظة على نفسي وأنا عايشة لوحدي في فرنسا علشان كده طلب مني يقابل أهلي في مصر وأنا وافقت".

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شعورها بتقارب العادات والتقاليد التي يتمسك بها زوجها كانت سببا في موافقتها على الزواج منه: "قبل ما نتخطب أصلا هو كان بيزور مصر وكمان أهلي كانوا عاوزين يشوفه ويتكلموا معاه وأخويا عاوز يشوف هو مسلم مسلم ولا مجرد أنه مسلم لكن مش بيمارس الدين وبيهتم بيه، أهلي حابوا جدا لأنه شخصيته قريبة من عادتنا وتقاليدنا بمعني الالتزام".

ويعيش الزوجان في فرنسا الأن غير مهتمين بأشكال التنمر المختلفة التي تواجههم باستمرار، بسبب "قوة حبهما الذي استطاعوا التغلب به على مختلف المشكلات"، وتقضى الزوجة حظر التجوال المفروض لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بصحبة زوجها في المنزل: "أنا وجوزي قاعدين في البيت في فرنسا بنكاف في بعض".