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الامارات | كورونا يدخل مبنى التلفزيون المصري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، الجمعة، إصابة ممرضة في مبنى التلفزيون "ماسبيرو" بفيروس كورونا.
وذكرت الهيئة الوطنية للإعلام أن إدارة الرعاية الطبية بالمبنى، اكتشفت إصابة ممرضة، مضيفة أن آخر حضور لها كان الثلاثاء قبل الماضي 7 أبريل، ولم تظهر عليها أي علامات تدل على إصابتها بالفيروس.

وأضافت أن الممرضة أجرت بعض الفحوصات أول أمس الأربعاء، خارج عملها، كما تم إجراء مسحة التحليل بمستشفى عين شمس التخصصي، مشيرة إلى أنه تبين إصابتها بالمرض وتوجهت لأحد المستشفيات الحكومية المتخصصة للعلاج.

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وأكدت الهيئة أن إدارة الرعاية تتابع المخالطين للممرضة في فترة تواجدها بالعمل، والتعامل مع أية حالة مشتبهة، كما قامت بتطهير أماكن العمل وتحديد المخالطين وإبلاغ جهة عملهم للراحة لمدة أسبوعين كإجراء احترازي.

وأعلنت الوطنية للإعلام أنها ستتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمبنى، حفاظاً على سلامة العاملين به.

يشار  أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الخميس بلغ ، 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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