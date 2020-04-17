حلا شيحة تنضم لتريند "بكلمك مش بترد" بصحبة خالد سرحان

انضمت الفنانة حلا شيحة، لتريند تطبيق "تيك توك"، المحطة الاجتماعية الخاصة لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، "بكلمك مش بترد"، بفيديو مع الفنان خالد سرحان، وهو التريند الذي شاركت فيه الفنانات مع أزواجهن، أو أشقائهن، منذ أن بدأت إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها حظر التجوال.
وظهر الفنان خالد سرحان، بصحبة الأخيرة خلال تأدية المقطع، الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقة: "شوية ضحك".
وتشارك حلا، خلال الموسم الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد"، أمام الفنانة يسرا، وعبير صبري، وجومانا مراد.
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