قبل شم النسيم.. ‎طريقة عمل الرنجة المفتتة بالخل وزيت الزيتون

ينتظر الجميع عيد الربيع وشم النسيم الذي يحل يوم الاثنين المقبل، لتناول أطباق الفسيخ والرنجة، وتقدم "هُن" طريقة الرنجة المفتّتة بزيت الزيتون. مقادير الرنجة بالخل وزيت الزيتون سمكتا رنجة مدخن ٣ قطع طماطم مقطعة مكعبات بصلة مقطعة شرائح رفيعة ربع كوب زيتون أسود عصير ليمونة ملعقة صغيرة خلّ أبيض Advertisements ٣ ملاعق زيت زيتون ربع كوب بصل أخضر مقطع صغيرا طريقة تحضير الرنجة بالخل وزيت الزيتون اشووا الرنجة على النار مباشرة حتى يلاحظ أن الجلدة الخارجية بدأت في التمزق. قشّروا الجلد الخارجي مع إزالة الرأس والشوك وسلسلة الظهر ثم قطعوها إلى مكعبات وضعوها في وعاء عميق. أضيفوا إليها قطع الطماطم والبصل والزيتون وعصير الليمون وزيت الزيتون وأخيراً أضيفوا البصل الأخضر. اخلطوا المكونات برفق ثم أضيفوا القليل من زيت الزيتون على الوجه، وقدّموها بالهنا والشفا.

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