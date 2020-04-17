طبيبة بيطرية عن استخدام "الشطة" للتخلص من الخفافيش: فعالة ولكنها غير قاتلة

الانتشار المفاجئ والكثيف للخفافيش بقرية القشيش بمركز شبين القناطر في القليوبية، دفع الوحدة المحلية بالمحافظة إلى تطهير وتعقيم المنزل، بإشعال دخان مخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة ووضعها بالمنزل لمحاولة التخلص منهم.

الدكتورة نادين العمروسي الطبيبة البيطرية، أوضحت لـ"هن" مدى تأثير "خلطة الشطة" في القضاء على الخفافيش، قائلة إن تلك الطريقة لها فاعلية كبرى في طردهم من الشوارع والمنازل، ولكنها لا تقتلهم.

وأضافت "العمروسي"، إن رش "خلطة الشطة" يؤدي إلى التهاب وتآكل لعيون الخفافيش، فضلا عن تآكل جهازهم التنفسي، لاحتواء تلك التوابل على فلفل أحمر سوداني يؤثر على نظر تلك الطيور، مردفة: "الطريقة دي ممتازة علشان توجع عينه بس مش حتخلص عليه".

Advertisements

القضاء على الخفافيش في شبين القناطر بالدخان والشطة

وشنت الوحدة المحلية لقرية القشيش بمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة للتخلص من مجموعة خفافيش ظهرت بكثافة داخل مسكن غير مأهول بالسكان بقرية الحزانية، حيث جرى مطاردتها والتخلص منها، وتطهير وتعقيم المنزل.

وتلقى غريب أحمد رئيس مدينة ومركز شبين القناطر، بلاغًا من أهالي قرية الحزانية، بوجود منزل غير مأهول به كمية كبيرة من الخفافيش.

وعلى الفور، انتقل المسؤولون بالوحدة المحلية بالقشيش للتعامل على المنزل المذكور، وجرى مطاردة الخفافيش بإشعال دخان مخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة ووضعها بالمنزل لقتل الخفافيش، بحضور أسامة دسوقي رئيس الوحدة، وإبراهيم حماد سكرتير الوحدة، ومحمد الروبي وإبراهيم سعودي مسؤول المتابعة بالوحدة.