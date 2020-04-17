شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: أخبار مبشّرة من شيكاغو عن علاج لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير مركز الحسين للسرطان في الأردن الدكتور عاصم منصور، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن أخباراً إيجابية جاءت من شيكاغو في الولايات المتحدة بشأن دواء لعلاج مرض فيروس كورونا.

وقال منصور في تغريدة له عبر “تويتر”: “اخيرا تأتينا أخبار إيجابية من شيكاغو حيث يتم اختبار دواء Remdesivir على مرضى كورونا، تبدو النتائج الأولية للدراسة واعدة حيث تم تحسن ١٢٣ مريضا من أصل ١٢٥ خضعوا للتجربة السريرية، بانتظار بقية النتائج من المراكز الأخرى التي تشارك في نفس الدراسة لكن النتائج الأولية مبشرة”. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الأردن: أخبار مبشّرة من شيكاغو عن علاج لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.