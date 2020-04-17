شاهد فيفي عبده تبهر متابعيها بالأسود الكاجوال

نشرت الفنانة فيفي عبده ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال سوداء.

وظهرت بها فيفي عبده، ومرتدية بها قميص أنيق باللون الأسود مع شال أنيق من الستان حول الرقبة، ووضعت قبعة أنيقة على الرأس لإكمال إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فيفى عبده فى الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر الشفاه باللون الأورنج الفاتح الذى يتناسب مع إطلالتها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بالطريقة التى تتناسب مع ظهورها.

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واختارت وضع مجموعة من الإكسسوارات التى تبرز جمال إطلالتها، عبارة عن قرط لأذنيها لإكمال إطلالتها.

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