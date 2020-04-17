إطلالات روان بن حسين بعد ولادتها

القاهرة – لايف ستايل فاجأت الفاشونيستا روان بن حسين متابعيها بنحافتها بعد أسبوعين تقريبًا من ولادة طفلتها الاولى "لونا"، وذلك من خلال أحدث صورها المنشورة عبر حسابها الرسمي في تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستقرام"، ولأناقتها جمعنا لكُنَّ هذه الخيارات. إطلالات البنطال الجينز اعتمدت روان بنطلونات الجينز الزرقاء مع البلوزات الصوفية القصيرة، ومنها ارتدت بلوزة صفراء مزينة بخيوط، وأخرى سوداء من الفرو.

خيار أنثوي باللون الأبيض تأنقت روان بفستان أبيض أنيق مصمم بشكل منفوش، ومزين من الأعلى بالفرو الأبيض، وتزينت بقلم الروج الأحمر وبمكياج ناعم. Advertisements

إطلالة أنيقة بطبعات النمر أطلت روان بمظهر أنثوي أنيق، مكون من بنطال وقميص من طبعات النمر البنية، مع حقيبة مصمَّمة بطبعات جلد الثعبان. قد يهمك أيضا: إطلالات مريحة في الجينز على طريقة صبا مبارك نجمات عربيات تتألق في ارتداء بناطيل الجينز الممزقة

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