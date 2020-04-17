"عشان مفيش خروج".. موضة البيجامات المنزلية لصيف 2020

باتت المتنزهات وجلسات الأصدقاء بالمطعم والكافيهات، أو حتى النزول للمتاجر، واحدة من الأمور المستحيلة خلال الأيام الحالية، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا بالعالم، حتى أصبح الحجر المنزلي هو ثمة شعوب معظم بلدان العالم حاليا، خوفا من العدوى بالفيروس بسبب الاختلاط.

فالتباعد الاجتماعي واحد من أهم الإجراءات الاحترازية الهامة بالوقت الحالي.

الأمر الذي قد يجبر الكثير لعدم التهافت لشراء الملابس الصيفية، وخاصة الفتيات اللاتي ينتظرن الموضة على أحر من الجمر كل عام، حتى أن بعض العلامات التجارية العالمية بدأت بالتسويق لـ"البيجامات" المنزلية، لتتوافق مع الوضع لحالي، فالأغلب يمكث بالمنازل أكثر من النزول للشوارع.

ويرصد "هن" موضة 2020 لبيجامات المنزل لموسم الصيف، للاختيار بينهما وفقا لما يناسبك.

البيجامة الستان

تفضل العديد من السيدات، وخاصة المتزوجات البيجامة المصنوعة من الستان، والتي لا تذهب موضتها على الإطلاق.

وخاصة أن لها العديد من الموديلات "شورت أو سروال" كما أن أغلبها تأتي مع روب خاص بها، مما يجعلها اختيار العديد منهن.

Advertisements

البيجامة التركي

مصنوعة من الخامة التركية الخفيفة والناعمة على الجسد لتناسب رطوبة ودرجة حرارة الفصل، فتعد اختيار الكثير من الفتيات اللاتي يفضلن الملابس البسيطة والغير مزدحمة بالنقوشات والرسومات.

البيجامات القطنية

واحدة من أبرز اختيارات الفتيات بمختلف أعمارهن، بسبب خامتها التي تمتص السوائل، فضلا عن موديلاتها وتصميماتها المختلفة.