أول تعليق لدنيا عبد العزيز على وفاة والدتها

أيام على وفاتها لم تستطع تحمل صدمة الأمر، فلم تدون لها أو ترد على التعازي المقدمة لها حينها، حتى قررت الفنانة دنيا عبد العزيز، مؤخرا نعي والدتها التي وافتها المنية منذ أيام.

الفنانة شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة من نعي والدتها جوديه بدر الحسيني، واكتفت بتعليق "أمي"، برفقة وجه تعبيري لقلب مكسور.

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وفاة والدة دنيا عبدالعزيز

وكان المؤلف والفنان عمرو محمود ياسين، أعلن منذ عدة أيام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة والدة الفنانة، التي رحلت داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد صراع مع المرض، قائلا: "رحلت عن دنيانا الغالية العزيزة جودي الحسيني والدة الفنانة والأخت الغالية دنيا عبد العزيز ..إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة كان مشاركتها بإحدى حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الأخير، بعنوان "ما تيجي يا مليجي" رفقة الفنان محمد الشرنوبي.