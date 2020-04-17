الامارات | بالمجان.. نتفليكس تعرض أفلاماً تعليمية ووثائقيات على يوتيوب

شكرا لقرائتكم خبر عن بالمجان.. نتفليكس تعرض أفلاماً تعليمية ووثائقيات على يوتيوب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركة نتفليكس لخدمات البث عبر الإنترنت، اليوم الجمعة، إنها أتاحت بعض الأفلام والمسلسلات الوثائقية مجاناً على قناتها بموقع يوتيوب بناء على طلب المدرسين.

وتأتي الخطوة بعدما دفع انتشار فيروس كورونا المؤسسات التعليمية إلى إغلاق أبوابها، وألزم ملايين الطلاب البقاء في المنازل، ما أجبر المدارس والجامعات على اختيار وسائل افتراضية لمواصلة الحصص الدراسية.

وقرار عرض محتوى مجاني على يوتيوب استثناء نادر في استراتيجية التسويق بشركة نتفليكس التي تفرض رسوم اشتراكات شهرية على المستخدمين.

ومع زيادة نسب استخدام الانترنت في ظل كورونا، تواجه نتفليكس منافسة كبيرة من أبل «تي.في بلس»، وديزني بلس.