موديلات فساتين سهرة من وعد للسمراوات

وعد من النجمات العربيات اللواتي استطعن أن يبتكرن اسلوب في الموضة خاص بهن، تميزن به واشتهرن من خلاله، وهذا الأسلوب يجمع بين الفخامة وبين العصرية وأهم سماتهن أنه يتناسب مع أجواء الوطن العربي المحافظة نوعاً ما.

ولهذا وعلى مر السنوات شاهدنا وعد في تنسيقات مميزة وفي اطلالات لافتة في فساتين السهرة التي تألقت بها في مختلف المناسبات وفي حفلاتها الخاصة على المسرح والتي ناسبتها وناسبت لون بشرتها السمراء، وقد اخترنا لك اليوم بعض أجمل هذه الفساتين لتستوحي منها بدورك اطلالات مبتكرة تتألقين بها في مناسباتك الخاصة ولاسيما ان كنت تمتلكين لون بشرة قريب من وعد.

أبرز ألوان فساتين السهرة للسمراوات من وعد:

هنالك درجات لونية معنية تفضلها وعد بحيث أنها تناسب لون بشرتها بطريقة مثالية، وأبرزها هي اللون الأبيض الذي تختاره على قصات الفساتين الفاخرة والأنيقة، واللون الأزرق بدرجة غنية قريبة من البنفسجي، واللون الأصفر لكنها تميل لاختيار الأصفر الناعم، والدرجات المعدنية التي تفضل منها الذهبي، وكذلك الأسود الذي تختار منه التصاميم ذات القصات المبتكرة البعيدة عن الكلاسيكية.

وعد في فستان أبيض وذهبي

فستان أزرق اختارته وعد

فستان ناعم اختارته وعد

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فستان بنفسجي بكتف واحد اختارته وعد

وعد في فستان أبيض



كما تحرص وعد على تنسيق مجوهرات لافتة تزين بها اطلالاتها في فساتين السهرة المتنوعة.

شاهدي بالصور أجمل اطلالات وعد في موديلات فساتين السهرة المثالية للسمراوات واستوحي منها ما يعجبك لتتألقي في مناسباتك القادمة.

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