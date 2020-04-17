أجمل فساتين كيت ميدلتون في عيد ميلادها الـ 37

تُعتبر كيت ميدلتون Kate Middleton أيقونة من أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، كما واحدة من أكثر النساء شهرة، ومنذ أن دخلت العائلة الملكية بعد زواجها من الأمير ويليام في عام 2011، أصبحت محط أنظار الجميع، ومثالًا يحتذى به بالنسبة للكثير من النساء في مختلف المجالات، بما في ذلك الأناقة. واليوم تحتفل دوقة كامبريدج بعيد ميلادها الـ 37، وبهذه المناسبة اخترنا أجمل اطلالاتها في فساتين السهرة خلال السنوات الماضية، وإليكِ بعض الأمثلة.

كايت ميدلتون في فستان من جيني باكهام عام 2011:

في أول اطلالة رسمية لها بعد الزواج في عام 2011 شاهدنا كايت ميدلتون Kate Middleton في فستان ناعم من الترتر البراق باللون الزهري، اختارته من “جيني باكهام” Jenny Packham أكمامه مصنوعة من التول الناعم وقصته منسدلة، وقد نسقت معه اكسسوارات أنيقة وبدت غاية في الأنوثة.

فستان راقٍ من الدانتيل الأسود تألقت به كايت ميدلتون:

في إحدى المناسبات الرسمية في عام 2012، شاهدنا كايت ميدلتون في فستان سهرة من الدانتيل باللون الأسود، اختارته من دار “تيمبرلي لندن” Temperley London أكمامه طويلة وقصته منسدلة، وقد نسقت معه شنطة يد باللون الأحمر، ومجوهرات ناعمة، والجدير بالذكر أنها كانت قد ارتدت هذا الفستان سابقًا في العام نفسه.

اطلالة ساحرة في فستان أوف شولدرز من جيني باكهام:

في عام 2014 تألقت كايت ميدلتون في اطلالة ساحرة في فستان ناعم من التول باللون الأخضر الزيتي، اختارته من جيني باكهام Jenny Packham بقصة مكشوفة الأكتاف، وخصره مزين بحزام باللون الأسود، وقد أكملت اللوك بعقد ماسي بارز وفاخر من المجموعة الملكية.

Advertisements



فستان بتصميم شبابي من سيلف بورتريه اختارته كايت ميدلتون:

في عام 2015اختارت كايت ميدلتون اطلالة جريئة في فستان سهرة باللون الأبيض من سيلف بورتريه Self-Portrait، من الأعلى مصنوع من الدانتيل الأبيض وتنورته منسدلة، ولها شق طويل على الساق، وقد نسقت معه اكسسوارات باللون الأحمر العنابي أضافت من خلالها لمسات من الحيوية.

فستان سهرة ناعم تألقت به كايت ميدلتون أثناء الحمل:

في إحدى المناسبات في عام 2020اختارت كايت ميدلتون وخلال فترة حملها، فستان سهرة مميزًا من ألكسندر مكوين Alexander McQueen قصته منسدلة وأكتافه مزينة بالكريستال، وقد نسقت معه شنطة يد من جيمي شو Jimmy Choo، وبعض المجموهرات الناعمة.

اطلالة ملكية تألقت بها كايت ميدلتون عام 2020:

وقع اختيار كايت ميدلتون مرة أخرى على تصميم من جيني باكهام Jenny Packham في نهاية عام 2020وقد بدت بالفعل أميرة حقيقية، حيث إنّ تصميم الفستان المصنوع من قماش الأورغانزا الأبيض والمشكشوك بحبات الخرز البراقة، رومانسي وغاية في الأناقة، ولاسيما أنها نسقت معه اكسسوارات فاخرة، وزينت شعرها بتاج ماسي من المجموعة الملكية.

في عيد ميلاد كايت ميدلتون Kate Middleton الـ 37، شاهدي أجمل اطلالاتها في فساتين السهرة، واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.

وقد يهمك أيضًا: