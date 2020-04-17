جمعنا لكِ أجمل موديلات فساتين زفاف بقصة عمودية 2020 لتحصلي على إطلالة عصرية وناعمة في يوم العرس.
تتميز فساتين الزفاف العمودية بتصميمها البسيط والعصري، كما أنها تمنح العروس طولاً ونحافة، وتتناسب مع حفلات الزفاف الصغيرة التي تقام في أماكن مفتوحة نهاراً.
فستان Costraellos
تصميم يجمع بين الرقي والإحتشام من توقيع ماركة Costraellos، وهو بأكمام طويلة وقبّة مرتفعة ويتسع من أسفل.
فستان زفاف آن بيرغ Anne Barge
قدمت ماركة آن بيرغ فستان زفاف ناعم بقصّة عمودية وتصميم محتشم ليناسب العروس المحجبة التي تبحث عن إطلالة راقية.
فستان زفاف بيرتا Berta
جمع فستان بيرتا بين البساطة والعصرية، وهو بقصّة عمودية مع كتف واحد وشق جانبي طويل، وتميز بالقماش الشفاف.
فستان زفاف Galia Lahav
قدمت ماركة Galia Lahav فستان زفاف بسيط بقصّة عمودية مفعم بالأنوثة، وهو بقبّة بتصميم القلب مع بوشاح شفاف طويل.
فستان زفاف لازارو Lazaro
قدمت ماركة لازارو فستان زفاف بقصّة عمودية وبحمّالات مع قبّة V، وتزين الفستان بوشاح طويل من التول حول الرقبة من أعلى وينسدل من الخلف.
فستان زفاف Mira Zwillinger
أيضاً قدمت ماركة Mira Zwillinger فستان زفاف عمودي بتصميم بسيط وقماش شفاف، وهو بقبّة مرتفعة وأكمام طويلة ليناسب العروس المحجبة.
فستان زفاف ليلا روز Lela Rose
بصيحة الأوف شولدر الأنثوية، قدمت ماركة ليلا روز فستان عصري بقصّة عمودية ويتناسب مع حفلات الزفاف بالأماكن المفتوحة.
فستان زفاف ماركيزا Marchesa
وقدمت ماركة ماركيزا فستان زفاف بقصّة عمودية وبقماش شفاف ومزين بتطريزات الورود البيضاء، وهو بأكمام طويلة تتسع من أسفل مع قبّة V.
فستان زفاف تاداشي شوجي Tadashi Shoji
قدمت ماركة تاداشي شوجي فستان زفاف عمودي بقصّة راقية وناعمة بأكمام قصيرة ليمنح العروس إطلالة ملكية.
قد يهمك أيضا:
فساتين زفاف كورسيه 2020 لشد الجسم
نصائح عملية لتنسيق التنورة في الشتاء
كانت هذه تفاصيل خبر فساتين زفاف بقصّة عمودية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.