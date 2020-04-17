فساتين زفاف بقصّة عمودية 2020

جمعنا لكِ أجمل موديلات فساتين زفاف بقصة عمودية 2020 لتحصلي على إطلالة عصرية وناعمة في يوم العرس.

تتميز فساتين الزفاف العمودية بتصميمها البسيط والعصري، كما أنها تمنح العروس طولاً ونحافة، وتتناسب مع حفلات الزفاف الصغيرة التي تقام في أماكن مفتوحة نهاراً.

فستان Costraellos

تصميم يجمع بين الرقي والإحتشام من توقيع ماركة Costraellos، وهو بأكمام طويلة وقبّة مرتفعة ويتسع من أسفل.

فستان زفاف آن بيرغ Anne Barge

قدمت ماركة آن بيرغ فستان زفاف ناعم بقصّة عمودية وتصميم محتشم ليناسب العروس المحجبة التي تبحث عن إطلالة راقية.

فستان زفاف بيرتا Berta

جمع فستان بيرتا بين البساطة والعصرية، وهو بقصّة عمودية مع كتف واحد وشق جانبي طويل، وتميز بالقماش الشفاف.

فستان زفاف Galia Lahav

قدمت ماركة Galia Lahav فستان زفاف بسيط بقصّة عمودية مفعم بالأنوثة، وهو بقبّة بتصميم القلب مع بوشاح شفاف طويل.

فستان زفاف لازارو Lazaro

قدمت ماركة لازارو فستان زفاف بقصّة عمودية وبحمّالات مع قبّة V، وتزين الفستان بوشاح طويل من التول حول الرقبة من أعلى وينسدل من الخلف.

Advertisements

فستان زفاف Mira Zwillinger

أيضاً قدمت ماركة Mira Zwillinger فستان زفاف عمودي بتصميم بسيط وقماش شفاف، وهو بقبّة مرتفعة وأكمام طويلة ليناسب العروس المحجبة.

فستان زفاف ليلا روز Lela Rose

بصيحة الأوف شولدر الأنثوية، قدمت ماركة ليلا روز فستان عصري بقصّة عمودية ويتناسب مع حفلات الزفاف بالأماكن المفتوحة.

فستان زفاف ماركيزا Marchesa

وقدمت ماركة ماركيزا فستان زفاف بقصّة عمودية وبقماش شفاف ومزين بتطريزات الورود البيضاء، وهو بأكمام طويلة تتسع من أسفل مع قبّة V.

فستان زفاف تاداشي شوجي Tadashi Shoji

قدمت ماركة تاداشي شوجي فستان زفاف عمودي بقصّة راقية وناعمة بأكمام قصيرة ليمنح العروس إطلالة ملكية.

قد يهمك أيضا:

فساتين زفاف كورسيه 2020 لشد الجسم

نصائح عملية لتنسيق التنورة في الشتاء