أبرز صيحات حقائب من مجموعات ربيع 2020

كشفت دور الأزياء العالمية عن جديدها من حقائب اليد ضمن عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع 2020، تميزت موديلات هذا العام بالتنوع والصيحات غير التقليدية، أبرزها الموديلات شديدة الصغر Micro bags التي زينت اطلالات العارضات، اكتشفي آخر الصيحات واختاري منها ما يجدد خزانتك ويعزز أناقتك في مختلف المناسبات.



حقائب مطبعة موضة 2020

استحوذت حقائب اليد المزينة بالطبعات على إهتمام أشهر المصممين، قدم بعضهم تصميمات مزينة بالرسومات والورود مثل ماركة Zimmermann، موسكينو Moschino وميوميو Miu Miu، كما لفتنا الحضور الطاغي للحقائب المصممة بجلود الحيوانات والتي زينت إطلالات عارضات بوتيغا فينيتا Bottega Veneta ودولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana، أيضًا حقائب الكتف المطبعة بنقاط البولكا البيضاء من مجموعة مايكل كورس Michael Kors.



اعتمدي أكثر من حقيبة هذا الموسم

Laura Biagiotti

موضة إرتداء أكثر من حقيبة في الطلة الواحدة

لا تزال موضة إرتداء أكثر من حقيبة في الطلة الواحدة متصدره مشهد الموضة حيث ظهرت عارضات ماركة لورا بياجيوتي Laura Biagiotti وهن مرتديات 3 حقائب كتف عبر الجسم بطريقة الـ Cross، كما لفتنا ستايل عارضات كيت سبيد Kate Spade اللواتي تألقن بحقيبتين Tote كبيرتين عكس ما اعتدنا عليه منذ أن ابتكرت دار فندي هذه الصيحة حيث يتم تنسيق حقيبة كبيرة مع أخرى صغيرة الحجم عادة ما تستخدم كأكسسوار وليس لحمل الأغراض بداخلها.



حقائب صغيرة موضة الموسم

حقائب صغيرة الحجم Micro bags

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بالحديث عن الحقائب صغيرة الحجم Micro bags لا بد أن نؤكد أعجابنا بالحقائب المزودة بيد جلدية قصيرة من ماركة تودز Tod's وحقيبة جورجيو أرماني Giorgio Armani المرصعة، كما أحببنا حقيبة الخصر Belt bag من توقيع مجموعة Aigner.



حقائب شفافة موضة ربيع 2020

موضة الحقائب الشفافة

تبقى حقائب اليد المصممة من الجلود والبلاستيك الشفاف واحدة من أبرز إتجاهات 2020 وحرصت أسماء شهيرة مثل فيليب ليم 3.1 Phillip Lim على تقديم تصميمات بأحجام عملية بموديل الدلو يمكن حملها على الظهر.

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