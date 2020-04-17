هكذا يكون رد فعل أثنى كل برج عندما يعود إليها حبيبها السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل تودون معرفة ما يخبئه لك الحظ ؟.."لايف ستايل الخليج 365" يقدم لكم اليوم رد فعل انثى كل برج إذا عاد إليها حبيبها السابق وفقا لما ذكر موقع "numerologysign".

- برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):

تتسم امرأة برج الحمل بطموحها، وأن لديها أحلام وخطة واضحة تقوم بتنفيذها خطوة بخطوة للوصول إلى أهدافها، وعند عودة شريك حياتها السابق إليها تفقد أعصابها وتبدأ في احداث المشاكل والصراعات معه.

- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

لا تبحث امرأة برج الثور في اختياراتها العاطفية عن وجه جميل، بل تبحث عن شريك حياة تستطيع بناء حياة معه قائمة على الحب والثقة المتبادلة بينهم، ولكنها سرعان ما تتحول بالرغم من حبها الشديد لشريك حياتها إلا أنها ترفض العودة إليه وتظل على موقفها وتفضل البعد عنه.

- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):

تتسم أنثى برج الجوزاء بالعناد الشديد والكبرياء، وبالرغم من عنادها فإنها لا تأخذ قرارا صارما مع شريك حياتها، لأنها تنزعج كثيرا في حالة انفصالهما.

- برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):

بالرغم من كبرياء امرأة السرطان إلا أنها توافق الرجوع لشريك حياتها السابق حتى إذا كانت لا تحبه، ويرجع ذلك لاسترداد كرامتها وحبها للامتلاك.

- برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس):

تتسم أنثى الأسد بالأنانية وحبها للامتلاك، ما يدفعها للموافقة على طلب شريك حياتها بالرجوع، حتى تستعيد كرامتها وتستطيع السيطرة عليه ثم بعد ذلك تتركه.

- برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):

تعتبر أنثى برج العذراء من الأبراج التي لا تلتفت للماضي، لذلك عن عودة شريك حياتها السابق معتذرا تكون تصرفاتها حادة معه في التعامل وترفض الرجوع نهائيا.

- برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر):

نظرا لكون برج الميزان من الأبراج الهوائية، لذلك يصعب تحديد قرارها بالقبول أو الرفض، وقد ينتهي بها الأمر إلى الرجوع لشريك حياتها إذا كانت تحبه.

- برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):

تتميز بالحذر وكرهها الشديد للخيانة، لذلك إذا كان سبب انفصالها عن شريك حياتها هو خيانته، لها فإنها ترفض الرجوع له بشدة وأما إذا كان سبب الانفصال غير ذلك فإنها تبدأ بالتفكير في الأمر.

- برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر):

تتسم بالصدق والصراحة وعدم حبها للكذب والخداع، لذلك عند طلب شريك حياتها السابق العودة إليها مجددا ترفض بشدة ويكون رد فعلها عنيف للغاية.

- برج الجدي (22 ديسمبر- 19 يناير):

تميل أنثى برج الجدي إلى حب التملك والعقلانية، لذلك عند عودة شريك حياتها معتذرا تفكر في العودة له مرة أخرى بشرط تنفيذه لكل أوامرها واحتياجاتها.

- برج الدلو (20 يناير -18 فبراير):

تقبل الأنثى العودة والبداية من جديد مع شريك حياتها، ولكن إذا خانها شريك حياتها ترفض العودة إطلاقا.

- برج الحوت (19 فبراير -20 مارس):

تبدأ أنثى الحوت في بداية علاقة حب جديدة بعد انفصالها عن شريك حياتها، لذلك عند عودته اليها لا تفكر في الأمر اطلاقا وتفضل البدء مع شريك حياة آخر.