3 خطوات فقط تحميك من وباء كورونا.. منها تمارين التنفس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورا إبراهيم

حماية نفسك من فيروس كورونا "كوفيد 19"، يمكن أن يكون مربكًا بعض الشيء بسبب القصص المزيفة والشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف حقيقتها خبراء متخصصون.

لذا نقدم لكم اليوم أفضل الطرق والأساليب التي ينصح بها الأطباء لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر جريدة "ذا صن" البريطانية.

1- اغسل يديك

غسل اليد بالماء والصابون باستمرار ولمدة 20 ثانية هي الطريقة الأمثل للحماية من الفيروس، وتجنب الإصابة به وبالأخص قبل إعداد الطعام، وبعد العودة إلى المنزل، ولكن مع وضع المرطبات حتى لا تسبب التشققات.

2- تناول الفيتامينات

الفيتامينات والمكملات الغذائية ليست علاجًا للفيروس، ولكنها تساعد في تحسين المناعة، ويساعد الجسم على الدفاع عن نفسه ضد الفيروس.

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يجب تناول فيتامين د خاصًة في أشهر الشتاء بسبب نقص أشعة الشمس، كما أنه يساعد على تحفيز انتاج "الببتيد" وهي مادة قادرة على محاربة البكتيريا والفطريات والفيروسات.

وهناك آراء متضاربة حول فوائد فيتامين سي، ولكن بعد دراسة أجريت في الصين ونيويورك شهدت الحالات المصابة بالفيروس تحسنا ملحوظا عندما أخذوه من خلال الوريد بجرعات عالية.

3- تمارين التنفس

قال كبير خبراء التغذية في شركة فارما نورد ببريطانيا "فرانكي بروغان" إن تمارين التنفس طريقة جيدة لتحسين جهاز المناعة، فهي تساعد في دعم الدورة الدموية، وتسمح لخلايا المناعة.

وأضاف أن الخلايا المناعية يمكن تحفيزها من خلال التمارين الخفيفة دون الإكثار منها حتى لا يكون له تأثيرا سلبيا، إذ إن ممارسة الكثير من التمارين عالية الكثافة تجعل الجسم يطلق مواد كيميائية مثل الكورتيزول، ويمكن لهذه المواد الكيميائية أن تضعف جهاز المناعة مثل الإجهاد النفسي.

يوصي الخبراء بالقيام بتمارين خفيفة معتدلة لمدة من 20 إلى 45 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع.