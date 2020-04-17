"ذا صن": 3 أعراض خفية لـ"كورونا".. العلماء يحذرون من تجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورا إبراهيم

تظهر كل يوم معلومات وتفاصيل جديدة حول فيروس كورونا "كوفيد 19"، يكتشفها العلماء والأطباء من خلال متابعة الحالات المصابة، حيث اكتشف العلماء ثلاث أعراض خفية للفيروس، محذرين من تجاهلها، وفق ما نقلت "ذا صن" البريطانية.

في الطبيعي يعاني المصاب بصعوبة التنفس، والحمى والسعال، والإسهال، ولكن ظهرت أعراض جديدة إذا شعرت بها توجه إلى أقرب مستشفى لإعطائك الرعاية اللازمة، وهي كالتالي:

1- الفوران:

وصف مصابون شعورهم بفوران تحت الجلد في جسدهم، ونقلت الصحيفة، عن سيدة مريضة بمدينة "نورث تاينسايد"، إنها شعرت وكأنها "غطست في بحيرة جليدية" بعد أن شعرت بالوخز الغريب، وأضافت: "يبدو الأمر مثل الغطس في بحيرة جليدية، مثل التعرض للبرق، مثل وخز الدبابيس والإبر في جميع أنحاء جسدي".

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وقال مريض آخر يبلغ من العمر 40 سنة، إنه بعد 4 أسابيع من ظهور أعراض كورونا، بدأ مؤخرا يشعر بـ"ألم الوخز" في يديه وذراعيه، والأعراض نفسها اشتكى منها مريض ثالث يبلغ من العمر 60 سنة، وقال: "كنت أعاني السعال والتهاب الحلق، وفي الأسبوع التالي شعرت بألم شديد في كل مكان، وحمى وصداع، مع النوم طوال الوقت. ولكن أغرب شيء شهدته هو الشعور بأن جسدي كله كأنه مصاب بحروق الشمس وحتى ارتداء قميص عادي كان مؤلما. أعاني من الربو، وقبل 3 سنوات عانيت من جلطة في رئتي".

2. الذهاب إلى الحمام كثيرًا:

الذهاب إلى الحمام أكثر من المعتاد، علامة مبكرة لفيروس كورونا، حيث أوضحت الدكتورة البريطانية ديانا جال أن مشاكل الهضم والتغيرات في دورة الأمعاء، هي العلامات الأولى للفيروس، إذ إن 50 في المئة من المصابين يعانون من الإسهال أو القيء أو آلام البطن.

3. آلام الخصية

قد يكون آلام الخصية علامة ثالثة وفقًا لخبراء كلية الطب بجامعة هارفارد، حيث قدم علماء تقرير عن حالة رجل يبلغ من العمر 42 عام، أثبتت إصابتهم بالفيروس بعد أن ذهب إلى المشفى بهذا العرض.