"الموت الأسود" قضى على نصف سكان أوروبا.. 5 أوبئة هاجمت البشرية قبل كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم

فيروس كورونا "كوفيد 19" المتفشي في مختلف دول العالم وحيّر العلماء في تطوير لقاح مضاد له، ليس الأول من نوعه الذي يهاجم البشرية، بل تفشت العديد من الأوبئة على مر التاريخ، وقتلت عددا كبيرا من البشر.

وفيما يلي 5 من أسوأ الأوبئة التي انتشرت في العالم، وفق ما نقل موقع livescience.

- طاعون أثينا

انتشر طاعون أثينا في عام 430 قبل الميلاد، بعد فترة قصيرة من بدء الحرب بين أثينا وأسبرطة، واستمر لمدة خمس سنوات ودمر شعب أثينا بأكمله، حيث وصل عدد القتلى إلى 100 ألف شخص، وكتب المؤرخ اليوناني ثوسيديدس أن (460-400 قبل الميلاد) أن أشخاص كانوا يتمتعون بصحة جيدة تعرضوا فجأة لارتفاع بدرجات الحرارة في الرأس، واحمرار والتهاب في العينين والحلق واللسان.

- طاعون جستنيان

انتشر طاعون جستنيان عام 541-542 ميلادي، ودمر الإمبراطورية البيزنطية وكانت بداية انهيارها، وتكرر الطاعون بشكل دوري بعد ذلك، وبحسب الدراسات وصل عدد الضحايا إلى 10 في المئة من سكان العالم، وسمي بجستنيان نسبة إلى الإمبراطور البيزنطي "جستنيان" لأنه انتشر في عهده.

أصيب جستنيان بالطاعون ونجا منه، ومع ذلك فقد إمبراطورتيه تدريجيًا بسبب انتشار الوباء.

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- وباء الموت الأسود

جاء وباء الموت الأسود من آسيا إلى أوروبا بعد أن دمرها وقضى على أكثر من نصف سكان أوروبا، ونتج عنه سلالة بكتيريا تسمى اليرسينيا الطاعونية.

انتشر هذا الوباء عن طريق البراغيث والقوارض، وتم دفن الضحايا في مقابر جماعية، واستطاع الطاعون بتغيير مسار تاريخ أوروبا.

- وباء الحمى الصفراء

انتشر وباء الحمى الصفراء في أمريكا عام 1932، وانتقل بواسطة البعوض، ونشط أكثر في الصيف، ولم يتوقف إلا بعد خمس سنوات بعد أن قضى على أكثر من 5000 شخص.

- إنفلونزا الخنازير

انتشر وباء إنفلونزا الخنازير عام 2009 وأنشأ سلالة جديدة من فيروس H1N1 والذي ظهر لأول مرة في المكسيك ثم انتشر من بعدها إلى بقية العالم، وفي عام واحد أصاب ما يصل إلى 1.4 مليار شخص في جميع أنحاء العالم.

وبحسب ما ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن وباء إنفلونزا الخنازير أثر بشكل أساسي على الأطفال والشباب و80 في المئة من الوفيات كانت بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عام.