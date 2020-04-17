بديل مزيل المكياج.. للوجه والعيون

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أبريل 2020 07:41 مساءً - إن كنتِ تبحثين عن بديل مزيل المكياج الذي غالبًا ما يتضمن مركبات كيمائية تعود بالضرر على بشرتكِ، بالإضافة إلى كونه باهظ الثمن، نقدّم لكِ ثلاث خلطات طبيعية لإزالة المكياج الصعب والمعقد عن الوجه والعيون مثل الكحل والآيلاينر وكريم الأساس بطريقة لطيفة ومريحة للبشرة، كما نقدم طريقة صنع غسول يقضي على كل بقايا المكياج والخلايا التالفة.

سيحافظ بديل مزيل المكياج على نعومة بشرتكِ ورطوبتها وكذلك الغسول المتوسط التركيز سيقوم بتنظيف بشرتكِ من العمق. تابعي المزيد: كيفية عمل بودرة مائية للوجه

مزيل مكياج للبشرة بديل مزيل مكياج للبشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من هلام الألوفيرا.

ملعقة كبيرة زيت الزيتون الطبيعي.

الطريقة:

اخلطي زيت الزيتون بسائل الألوفيرا في وعاء خاص.

بلّلي القطن الخاص بإزالة المكياج في المزيج.

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مزيل مكياج للعيون إزالة مكياج العيون Advertisements مكونات:

كوب من زيت الجوجوبا.

2 كوب من الماء.

الطريقة:

اخلطي المكوّنين جيداً.

اتركي المزيج في درجة حرارة منخفضة.

استخدميه كمزيل للمكياج ومنظف طبيعي للبشرة.

يعمل هذا المكوّن كمزيل سحري للمكياج المقاوم للماء.

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غسول للوجه غسول للوجه

المكونات:

كوب من الماء

ملعقتان كبيرتان من الملح





الطريقة:

ذوّبي الملح بالماء

استخدمي المزيج كغسول للبشرة عن طريق تطبيقها على الأيدي أو على فرشاة التنظيف وفرك البشرة بلطف. تابعي المزيد: طريقة صنع الكونتورينغ في المنزل.. لحجرٍ صحيّ مسلٍّ ومُفيد

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