نصائح آشلي غراهام لحجر منزلي صحي ومستقر... المكياج والعناية بالبشرة أولاً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أبريل 2020 07:41 مساءً - لقد فرض الحجر المنزلي على معظم النساء، التكيف مع أوضاع مستجدة فرضها فيروس كورونا، حيث أن كثيرات منهن قد ابتعدن قليلاً عن تطبيق المكياج والعناية بالبشرة بشكل يومي وغيرها من الأمور المتعلقة بجمالهن. لكن بالنسبة الى عارضة الأزياء العالمية آشلي غراهام Ashley Graham، فإن الأمر عكس ذلك تماماً، فهي تعتبر أن وضع المكياج، والعناية الذاتية، والعناية بالبشرة، كلها تحافظ على معنوياتها خلال هذه المرحلة غير المستقرة الناتجة من انتشار وباء كورونا، وتمنحها إحساساً بالفرح والاستقرار.



روتين ثابت للعناية بالبشرة

عارضة الأزياء العالمية آشلي غراهام



تقول آشلي غراهام إن روتين العناية بالبشرة الخاص بها ظل ثابتاً خلال الحجر المنزلي، فالتمسك بالاهتمام بالبشرة في زمن الكورونا مهم جداً، فهي تواظب، صباحاً ومساءً، على تطبيق منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديها، لا سيما سيروم الفيتامين سي ومرطب البشرة اليومي الخاص ببشرتها.

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اعتماد مكياج يحسّن المزاج

مكياج يحسّن المزاج من آشلي غراهام



تنصحك العارضة العالمية آشلي غراهام باعتماد مكياج يعزز من مزاجك، كاستخدام ظلال عيون ملونة وحيوية، أو وضع الأيلاينر الملون كالأزرق والأخضر والأصفر، أو اعتماد أحمر الشفاه بألوان جذابة تبث فيك النشاط والحيوية خلال الحجر المنزلي. ففي وقت قد يبدو المكياج للبعض وكأنه رفاهية لا داعي لها خلال الحجر المنزلي، إلا أن وضع القليل من مستحضرات المكياج قد يبدل الكثير، إذ يساعد في تحسين مزاجك وبث شعور بالفرح في نفسك.

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تخصيص وقت للعناية الذاتية

تخصيص وقت للعناية الذاتية مثل آشلي غراهام



كأم تهتم بطفلها الحديث الولاية، تقول آشلي غراهام أن ابنها هو أولويتها الأولى حالياً، وترغب في تقديم أقصى التضحيات لأجله. لكنها ترى في المقابل، أن إيجاد وقت للعناية الذاتية مهم جداً خلال الحجر المنزلي، من ضمنها العناية بالبشرة، فهي تجد أن مستحضرات العناية البشرة، لا سيما الكريمات المرطبة وتلك التي تكافح شيخوخة البشرة، خيار رائع للمرأة في الحجر، للحفاظ على بشرة مشرقة ونضرة وخالية من التجاعيد.



التمتع بالإيجابية

آشلي غراهام



تنصحك آشلي غراهام بأن تظلي إيجابية رغم الأزمة الصحية التي فرضها فيروس كورونا، وبأن تبذلي قصارى جهدك لتبقي متفائلة من خلال التواصل مع الأصدقاء بشكل يومي وممارسة الرياضة والعناية الذاتية بأشكالها كافة، وذلك لتخفيف الضغوط التي تمرين بها في الحجر المنزلي.

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