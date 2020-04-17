طريقة عمل زيت الثوم لانبات الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أبريل 2020 07:41 مساءً - يحتوي زيت الثوم على الأليسين، وهي مادة طبيعية يمكنها تحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس، والتخلص من أي بكتيريا أو فطريات تعيش على فروة الرأس والشعر، وإعطاء الحياة للبصيلات التالفة. يغذّي الثوم الشعر عن طريق تحفيز تدفق الدم إلى فروة الرأس. إنّ تساقط الشعر أمر غير طبيعي في الأساس. إنّه علامة على نقص أو خلل في الجسم. إذاً، ما الذي يحتويه الثوم كي يجعله مكونًا طبيعيًا ممتازًا لنمو الشعر؟ لنكتشف:

فوائد الثوم لإنبات الشعر

زيت الثوم مفيد جداً للشعر



الثوم هو مكوّن يُستخدم بشكل تقليدي في المطبخ لأنّه يضيف نكهة قوية إلى الطبق. ليس هذا فقط، من المعروف أنّ له خصائص طبية تساعد في شفاء الأمراض المختلفة. هذا المكوّن الرائع هو أكثر من مجرد عامل لإضافة النكهة والعلاج؛ من المعروف أنّه ممتاز للعناية بالشعر. بالنسبة لجميع النساء اللواتي يعانين من تساقط الشعر، فإنّ الثوم هو الحل.

وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الهندية للأمراض الجلدية والتناسلية، فإنّ استخدام خمسة بالمائة من زيت الثوم على المناطق التي حدث فيها تساقط الشعر أدّى إلى إعادة نمو الشعر في المناطق الصلعاء السابقة من فروة الرأس، وانخفاض حجم بقع الصلع، و ازدياد عدد خصلات الشعر. وفقًا للدراسة، يمكن أن يساعد الكبريت والسيلينيوم الموجود في الثوم في تعزيز بنية جذع الشعر. بشكل أساسي، لا يساعد فقط على إعادة نمو الشعر، ولكنّه أيضًا يقوي الشعر الموجود. من المعروف أن الثوم الخام غني بمحتوى فيتامين سي وهو رائع لتعزيز صحة الشعر. كما أنّه يعزّز إنتاج الكولاجين الذي يساعد على تحفيز نمو الشعر. يساعد وجود محتوى السيلينيوم في الثوم على تعزيز الدورة الدموية لتحقيق أقصى قدر من التغذية. كما أنّه يساعد على تنظيف بصيلات الشعر، ويقويها ويمنع انسدادها ويحد من تساقط الشعر. يساعد الثوم على تهدئة فروة الرأس المتفاقمة ويعالج مشاكل مثل قشرة الرأس.

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طرق عمل زيت الثوم لنمو الشعر

الثوم لشعر صحي



إليك بعض الطرق لاستخدام الثوم لنمو الشعر:

الثوم والعسل لنمو الشعر

أضيفي الثوم المفروم والعسل في وعاء واخلطيهما جيدًا. ضعي العجينة على شعركِ وفروة رأسكِ واتركيها لمدة 30 دقيقة أو أكثر. اشطفيه جيدًا بالماء الجاري.

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الثوم وزيت جوز الهند لمكافحة تساقط الشعر

امزجي الثوم المفروم مع زيت جوز الهند الدافئ. دلّكي المزيج في فروة الرأس والشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

ملاحظة: استخدام الثوم لوحده يمكن أن يكون مهيّجًا للجلد. لذلك، لا بد من إضافة شيء معه لتقليل فرص تهيج الجلد. أيضا، لا تستخدمي زيوت الثوم الأساسية.

زيت الثوم

نحن لا نتحدث عن زيت الثوم الأساسي هنا، ولكن زيت الثوم المعزّز مختلف تمامًا وفعال جدًا. يمكنكِ إضافة الثوم إلى أيّ من الزيوت مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وتركه طوال الليل وتطبيقه في اليوم الآخر.

كيف تصنعين زيت الثوم في المنزل لنمو الشعر؟



يُعد تحضير زيت الثوم للنمو في المنزل عملية سهلة. كل ما عليكِ فعله هو فرم عدد قليل من فصوص الثوم وخلطها في زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، اعتمادًا على أيهما يناسب شعركِ. الآن ضعي الخليط في برطمان وأخزنيه في مكان بارد وجاف لمدة أسبوع على الأقل. بعد مرور أسبوع، يمكنكِ استخدامه على خصلات شعرك وراقبي زيت الثوم يصنع المعجزات.

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