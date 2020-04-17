الملكة ليتيزيا بالأبيض.. مزيج بين الأناقة والعصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أبريل 2020 07:41 مساءً - إطلالات الملكة ليتيزيا دائماً راقية ومتميزة، وهي التي أدخلتها قائمة الملكات والنساء الأكثر أناقة في العالم، ولاسيما وأنها تعرف جيداً كيف تجمع بين الأسلوب الملكي الفاخر والنمط الشبابي العصري، وقد لفتتنا إطلالاتها بدرجات اللون الأبيض، التي اعتمدتها في مناسبات مختلفة، ناسبتها وناسبت لون بشرتها وشعرها، وأظهرت جمالها الناعم بطريقة طبيعية. ولهذا فقد جمعنا بالصور اليوم أجمل إطلالات الملكة ليتيزيا بالأبيض، لتستوحي بعض الأفكار الراقية منها، وإليك بعض الأمثلة.





فستان أبيض اختارته الملكة ليتيزيا لمشوار صباحي:

اطلالة أنيقة اعتمدتها الملكة الملكة ليتيزيا في فستان أبيض





لوك عملي وأنيق تألقت به الملكة ليتيزيا Queen Letizia وقد اختارت فيه فستانا ناعما ميدي باللون الأبيض السكري من دون أكمام، وقد نسقت معه حقيبة يد باللونين البيج والأبيض وحذاء كعب عال باللون البني الفاتح، وزينت اللوك بأقراط ناعمة مرصعة باللؤلؤ.

تابعي المزيد : الملكة ليتيزيا في إطلالة من وحي الثمانينات



بدلة رسمية باللون الأبيض اعتمدتها الملكة ليتيزيا:

بدلة رسمية باللون الأبيض تألقت بها الملكة ليتيزيا





اعتمدت الملكة ليتيزيا Queen Letizia البدلة الرسمية في عدد من المناسابات الرسمية، وقد اختارتها بألوان وقصات مختلفة، غير أن إطلالاتها بالبدلة الرسمية البيضاء هنا كانت من الأجمل والأكثر أناقة، سواء من ناحية التصميم، أو اللوك الذي بدا أنيقاً عليها، وقد نسقت معها حذاء كعب عال من جلد السويد باللون البني.

تابعي المزيد : استلهمي إطلالتكِ الصيفية من الملكة ليتيزيا

Advertisements



لوك باللون الأبيض جمع بين الأناقة والعصرية تألقت به الملكة ليتيزيا:

لوك جمع بين الأناقة والعصرية اعتمدته الملكة ليتيزيا





شاهدنا الملكة ليتيزيا Queen Letizia في إحدى الزيارات الصباحية الرسمية، وقد نسقت لوك أنيقا باللون الأبيض، اختارت فيها توب من دون أكمام بقصة منسدلة غير متناظرة، مع بنطلون ذي أرجل واسعة، وأكملت اللوك بحقيبة كلاتش باللون الفضي المعدني وحذاء رسمي كعب عال باللون الأبيض، وزينت الإطلالة بمجوهرات ذهبية ملفتة.

تابعي المزيد : شاهدي كيف تختار الملكة ليتيزيا أزياءها



إطلالة بالأبيض في الفستان البليزر نسقتها الملكة ليتيزيا:

اطلالة عصرية اعتمدتها الملكة ليتيزيا في فستان بليزر أبيض





اعتمدت الملكة ليتيزيا Queen Letizia إطلالة غاية في الأناقة والرقي، لكن مع لمسات من العصرية لاحظناها في الإكسسوارات بشكل خاص. وقد اختارت فيها فستان ميدي من الحرير الأبيض بقصة البليزر المنسدلة، ونسقت معه حقيبة كلاتش سوداء مرصعة بحباب الكريستال البراقة الناعمة وحذاء كعب عال بتصميم مميز، وزينت اللوك بسوار ماسي بارز.





إطلالات الملكة ليتيزيا بالأبيض التي اعتمدتها لمختلف المناسبات الرسمية، مزيج من الأناقة والعصرية. شاهدي الصور واستوحي من الإطلالة التي تعجبك والتي تناسب ذوقك.

تابعي المزيد: حقائب كلاتش لسهراتك من وحي الملكة ليتيزيا