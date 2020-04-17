استوحي فساتين سهرات من إيمان جمال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أبريل 2020 07:41 مساءً - تأنقت الفنانة إيمان جمال بالعديد من الفساتين المميزة، في إطلالاتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام"، ومنها جمعنا لكنَّ عدة فساتين بتصميمات مختلفة ومميزة؛ لتناسب مناسباتكن بعد الحجر المنزلي.



فساتين مزينة باللون الأسود

فساتين مزينة باللون الأسود



اعتمدت إيمان جمال الفساتين السوداء والمزينة بالأسود من خلال فساتين السهرة، وكان من أبرز فساتينها فستان أسود مزيّن بالنقوش اللامعة وبقماش بني، وأطلّت بفستان أسود قصير بذيل، ومزيّن في الجزء العلوي باللمعة، ومن الأسفل باللون السماوي المليء بالزهور.



فساتين محتشمة للمناسبات

فساتين محتشمة للمناسبات



تجملت إيمان بفستانيْن مميزيْن؛ الأول فستان أحمر مزيّن بشراشيب في الجزء العلوي ومصمم بقماش الدانتيل المنفوش من الأسفل، والآخر فستان زهريّ مصمم من الأعلى بقماش شفاف مزيّن بالزهور.

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