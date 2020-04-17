إطلالات للفتيات الممتلئات من وحي هديل مرعي

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أبريل 2020 07:41 مساءً - لم تعدْ أزياء الممتلئات تقتصر على الألوان الداكنة والفضفاضة فقط، فبات المصممون يبتكرون العديد من الأزياء المميزة لهن، بأسلوب يخفي عيوب جسدهن بطرق أنيقة وعصرية، لذا جمعنا لكنَّ أبرز الخيارات من اليوتيوبر هديل مرعي.
خيارات الفساتين
للحفلات البسيطة، تأنقت هديل بفستان أصفر مزيّن بحزام للخصر، وآخر أسود مصمم بمعطف شفاف بنقاط سوداء، وتزينت بفستان أبيض مزيّن بنقاط؛ لإطلالة مفعمة بالحياة.
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إطلالات كاجوال للشابات
للتنسيقات اليومية، ارتدت هديل معطفًا وبنطالًا من الجينز الأزرق مع قبعة وحذاء بوت يكسوهما اللون الأسود، وظهرت ببنطال بنفسجي من علامة أديداس، مع بلوزة بيضاء من القطن لخيار رياضي، وتجملت ببنطال زيتي مع بلوزة من الجينز الأزرق، وفي إطلالة أخرى تألقت ببنطال من الجينز مع قميص أبيض ومعطف كاروهات؛ لمظهر أنثوي.
تنسيقات مناسبة للعمل
لإطلالات شبابية مناسبة للعمل، نسَّقت هديل قميصًا أبيض مزينًا بالأسود مع بنطال زهري، وأطلَّت ببلوزة سوداء مزينة بنقاط بيضاء، مع بنطال من الجينز الأزرق، واختارت بنطالًا أبيض مع بلوزة كحلية مزينة بالأبيض.
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