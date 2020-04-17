صيحة الأحذية المعدنية من وحي الفاشينستا العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أبريل 2020 07:41 مساءً - لن تكتمل خزانتكِ هذا الموسم من دون صيحة الاحذية المعدنية التي تشكّل أبرز صيحات الموضة لدى معظم دور الأزياء. لا تقتصر الألوان على الفضيّ والذهبيّ بل تشمل العديد من الالوان والعديد من التدرّجات اللامعة. يمكن اعتماد هذا الحذاء مع أيّ أسلوب ثياب إن كان فستان أو سروال جينز وقميص، وفي أيّ مناسبة كانت، سهرة أو إطلالة يوميّة مع الأصدقاء.

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اختاري موديلات أحذية معدنية من وحي الفاشينيستا العربيات وتعرفي على طريقة تنسيقها.



الستريت ستايل مع حذاء معدني





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وليست دياب المؤثرة الوحيدة التي ظهرت بحذاء معدني في الآونة الأخيرة، فكثر من الفاشينيستا العربيات واكبن هذا الستايل بكثرة في الربيع، وقد نسقنه مع إطلالات مختلفة من الأنيقة والرسمية الى الستريت ستايل كل على طريقتها الخاصة. فعلى سبيل المثال، وبشكل غير متوقع، نسقت فوزازا حذاء بطول الكاحل باللون الفضي مع جامبسوت جينز مازجةً الكاجوال مع اللامع، فيما اختارت سينتيا بو نصار أن تنتعله مع لوك في الستريت ستايل فيما نسقت ناتالي فنج بوط معدني لامع باللون الفضي براق بالكامل بسبب ترصيعه بحبيبات كريستالية مع إطلالة أساسية وعادية للغاية تألفت من جينز وتوب سوداء.

ابتعدي عن المبالغة

فكل هؤلاء الأنيقات يدركن أنه مع مثل هذا الحذاء يجب عدم المبالغة على الإطلاق أي اختيار ملابس بسيطة وعادية لمنح الأحذية المعدنية المساحة لتكون أساس أي لوك. ففي النهاية، إذا ما نسقت مع هذه الأحذية ملابس براقة أيضاً، لن يصب ذلك في مصلحتك على الإطلاق، بل على العكس تماماً، ستبدين مثل طابة ديسكو متنقلة ومتوهجة. إذا إن كنت ترغبين بالتجرؤ والخروج عن التقليدي و المألوف في أحذيتك على وجه التحديد، اختاريها بألوان معدنية على أن تحافظي على هدوء وبساطة لوكك والأفضل أن تكون حقيبتك غير لامعة أيضاً للوك شيك وفخم في آن.

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