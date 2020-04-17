سلاسل ذهب أصفر رقيقة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أبريل 2020 07:41 مساءً - شهد عام 2020 عودة سلاسل الذهب الأصفر الرقيقة بقوة. رأيناها في تصاميم مجموعة شوبارد، وتيفاني، وغيرهما. هذا الخيار هو خيار نجمات السجادة الحمراء، والسيدات اللاتي يحبّذن الموضة اللافتة الناعمة. سلاسل الذهب الأصفر رقيقة تلامس الرقبة بطريقة أنثوية، بدلاً من القلادات الضخمة. بعض التصاميم أتت مع أحجار كريمة، وبعضها بتصاميم تشوكر. بعض خبراء المجوهرات ينظرون إلى التشوكر كدليل فخر واعتزاز للسيدة التي ترتديه؛ فهي حقاً جريئة وواثقة. حالياً، موضة جديدة تلوح في الأفق، وهي التشوكر المفتوح، بعد أن كان التشوكر "المغلق" خيار النجمات الأول لسنوات مضت.

إليكِ خياراتنا من سلاسل الذهب الأصفر الرفيعة:

سلاسل ذهب بأحجار كريمة

سلاسل ذهب بحجر الفيروز



عام 2015 شهد عالم المجوهرات عودة لم نشهدها من قبل للمجوهرات بالأحجار الكريمة وخاصة الزرقاء والفيروزية الجميلة. يبدو أنّ اللون الأزرق هو لون الموسم، حتى على الملابس، كأكسسوارات القمصان والفساتين والدنيم على منصات العروض. الفيروز-أو الفوسفات المائي من النحاس والألمنيوم- يستمد اسمه من "بيير الفيروز" الفرنسي، بمعنى الحجر التركي. تم تداول الأحجار الكريمة باللون الأزرق لأول مرة في بازارات إسطنبول في طريقها من المناجم في آسيا إلى أوروبا. تأتي المجوهرات الفيروزية في مجموعة متنوعة من الأشكال الزرقاء اعتمادًا على المنطقة الصحراوية. إن كنتِ تفضلين النغمات ذات اللون الأزرق الفاتح تقريبًا، فأنتِ محظوظة. إذ يتفق معظم الخبراء على أنّ اللون الأزرق السلس والمتساوي هو الأكثر جاذبية. عام 2015 عنوَنَ إذًا العودة الفعلية لمجوهرات ذهب بأحجار فيروز عبر قلادة تيفاني آند كو المذهلة على غرار الزبرجد والألماس، التي ارتدتها كيت بلانشيت خلال جوائز الأوسكار.

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سلاسل ذهب Choker مفتوحة

سلاسل ذهب تشوكر مفوحة



التشوكر المفتوح على شكل سلسلة، قد يغلق الباب أم التشوكر العادي هذا العام. قد تعتقد بعض النساء أنّه مريح أكثر، ولن يشعرن بالخنق عند ارتدائه. بالإضافة إلى ذلك، التصاميم الجديدة لسلسلة الـ chokerالمفتوح مغرية هذا العام، فهي جمعت بين المجوهرات الكلاسيكية والمجوهرات الحديثة بقالب عصري، مع الحفاظ على قيمته الفاخرة. التشوكر المعدني هو بالتأكيد قطعة أساسية "لا يمكن تفويتها"، وهي تضيف على عنقك طلّة مثيرة، حديثة، ولافتة. حتماً التشوكر المعدني سيتمكن من جذب انتباه الناس. هناك نوعان: التشوكر العريض، والتشوكر الرفيع. المرصّع بحبات اللؤلؤ هو خيار جيد. يمكنكِ ارتداءه مع قلادة ذهبية أو قلادات أطول إذا كنتِ حقاً تريدين أن تظهري كفاشينيستا.هنا التشوكر سوف يطغى على كامل إطلالتك، حتى ولو كان فستانك بسيطاً وناعماً. هذه التفاصيل الصغيرة ستطغى على الباقي.

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