فيديو.. تخلع الحذاء وتتعامل عن بعد.. هكذا تقضي غادة عبدالرازق فترة الحجر المنزلي

حلت الفنانة غادة عبدالرازق ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر أثير "نجوم إف إم"، وتحدثت عن يومها خلال تصوير مسلسل "سلطانة المعز".

وتستقر غادة عبدالرازق في وقت الحجر المنزلي القائم، مع ابنتها وحفيدتها في نفس المنزل وللحفاظ على سلامة الجميع تتخذ إجراءات وقائية صارمة.

قالت غادة عبدللرازق إنهاتضطر للخروج لاستكمال تصوير مشاهدها في المسلسل ولكن عند عودتها تخلع الحذاء قبل دخولها وتعقمه وتغسل قدميها، ثم تخلع الجاكت ليغسل.

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ثم تدخل المنزل لتأخذ حمام ساخن قبل أن تحتك بالموجودين في المنزل، وفي نهاية المطاف تتعامل معهم أيضا عن بعد سواء ابنتها أو حفيدتها خوفا عليهما من الإصابة بأي شيء.

وعن موقع التصوير قالت غادة عبدالرازق، إنها وفريق العمل ملتزمين بالتطهير والتعقيم، وكذلك تحاول أن تستخدم الكحول وتبتعد عن المحيطين قدر الإمكان.