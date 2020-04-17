رغم أزمة القتيل السوري.. "سكر زيادة" يكشف حمل نانسي عجرم للمرة الرابعة

شائعات عدة، تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن حمل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم للمرة الرابعة، بعد مرور 4 أشهر على واقعة مقتل شاب سوري في منزلها، إلا أن التحقيقات لا تزال مستمرة حتى الآن.

الفنانة اللبنانية لم ترد على ذلك النبأ بالنفي أو التأكيد عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أو في بيان صحفي أو تصريحات إعلامية.

وعلى الرغم من عدم تعليق "عجرم" على الأمر، إلا أن المنتج اللبناني صادق الصباح إشار إلى حملها خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة mbc مصر، وسط حديثه عن تفاصيل مسلسل "سكر زيادة"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، معتقدا أنها لم تشارك كضيفة شرف مثلما اتفقت معه بسبب حملها، متابعا: "أتمنى تقوم بالسلامة".

المنتج اللبناني استكمل حديثه قائلا: "نانسي عجرم مشاركة بصوتها الرائع في التتر، لكننا عاملين مفاجأة صغيرة يوم الأحد أو الاثنين .. وهي غنت بكل حب"، مضيفا: "كان نفسها جدًا تيجي تحضر معانا بس لما سجلت كانت أزمة التعبئة العامة، وكمان اعتقد إنها حامل ربنا يقومها بالسلامة فسجلت فقط".

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تفاصيل اتهام زوج نانسي عجرم بجريمة القتل العمد

وما تزال التحقيقات مستمرة، حيث إدعت النيابة العامة في لبنان، على زوج الفنانة نانسي عجرم، بجرم "القتل العمد"، إثر حادث إطلاقه النار على شاب سوري، استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات "القتل القصدي".

وكانت القاضية عون، استدعت الفنانة نانسي عجرم، في وقت سابق للتحقيق معها وعرضتها على الطبيب الشرعي عقب الحادثة.

وتعددت الروايات بشأن الحادث، منها أن يكون "موسى"، دخل إلى المنزل بقصد السرقة، ومنها أن يكون هناك معرفة سابقة جمعت الضحية مع الفنانة وزوجها، حيث إنه كان يعمل معهما.