تنسيقات شبابية من ديانا سمان

تحب الفتيات الشابات اختيار أزيائهن بطرق مميزة وعصرية مع تنوع الألوان واختلاف الموديلات، ومنها استوحينا للشابات عدة تنسيقات من الموديل ديانا سمان.



تنسيقات الشورت لإطلالات الصيف

تتأنق فتيات كثيرات بالشورت خلال فصل الصيف، وعن ديانا فقد ظهرت بالشورت الأسود مع تيشيرت أسود برسوم وبليزر كاروهات، وأطلت بشورت أصفر مع بلوزة بيضاء صوفية وبليزر أسود، وارتدت "شورت" من قماش الكاروهات الرمادي مع بلوزة سوداء صوفية



إطلالات البنطلونات الطويلة



اختارت ديانا بنطالًا من الجينز الأسود مع بلوزة سوداء قصيرة، وتزينت ببنطال رمادي مع بليزر كاروهات وبلوزة بيضاء بنقط، وتجملت ببنطال قطني سماوي مع بلوزة بيضاء قصيرة، كما نسقت بنطالًا وبلوزة باللون الأسود مع معطف طويل بني.

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خيارات عصرية للشابات



تأنقت ديانا بعدة إطلالات عصرية، منها فستان أسود مزين بقميص مخطط، وأطلت ببنطال من الجينز الأزرق مع بلوزة سوداء وقميص أسود، وظهرت ببنطال من الجلد الأسود مع قميص كاروهات أزرق.

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