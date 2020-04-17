لطالما كانت للنجمات إطلالات مميزة يلهمن الجميع بها، بمختلف التصاميم، تحديدًا موديلات الفساتين، التي تنوعت هي أيضًا، وتعتبر مصدرًا مميزًا؛ لكي تأخذي منه بعض الأفكار لإطلالتكِ بحفل الخطوبة، وقد اخترنا لكِ اليوم مجموعة فساتين خطوبة طويلة صيفية على طريقة النجمات.



الفستان الأزرق الميرميد مع الكشكشة من درة

اعتمدت درة زروق بإحدى إطلالاتها على هذا الموديل للفستان بقصّة الميرميد، مع الكشكشة على الجزء العلوي، وهو مناسب للصبايا طويلات القامة، يمنحكِ إطلالة غاية في الاناقة، كما يناسب حفلات الخطوبة هذا الصيف، مع اللون الأزرق السماوي، الذي يمنحكِ لمسة عصرية وجريئة.

الفستان البراق بالكامل من سيرين عبد النور

أما إذا كنتِ تفكرين في تصميم براق لفستان خطوبتكِ، فإليكِ هذا الفستان من سيرين عبد النور، مع الخامة اللامعة والخرز البراق، على الفستان بالكامل، مع فتحة الصدر الجريئة، وكذلك فتحة الساق، التي تبرز جمالكِ، وتناسب كلًا من الصبايا طويلات القامة، والقصيرات كذلك.

الفستان الأصفر الشيفون من نانسي عجرم

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لإطلالة أكثر بهجة، اخترنا لكِ هذا الفستان من النجمة نانسي عجرم، وهو بسيط ومنفوش قليلًا، مع قصّة الـ A Line، ومفتوح قليلًا من ناحية الصدر، ومناسب للصّبية التي تبحث عن الدرجات المبهجة بالمقام الأول، كما أن اللون الأصفر يناسب كل ألوان البشرة المختلفة.

الفستان الأحمر المنفوش من التول بأسلوب سيرين عبد النور

كذلك أعجبنا هذا التصميم للفستان الأحمر المنفوش من سيرين عبد النور، وهو من الصيحات الأنيقة والرائجة بشكل كبير، ومناسب لإطلالة جريئة ولافتة، خاصة مع لمسة التول الناعمة؛ لتلفتي الأنظار وللمسة مثيرة

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