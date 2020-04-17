تزداد شهرة ريم سعيدي في الوطن العربي يومًا بعد يوم، فبعد أن تعرّفنا إليها كعارضة أزياء منذ سنوات عدة، عدنا لنتعرف إليها مؤخرًا كوجه اجتماعي، وكأيقونة من أيقونات الموضة في الوطن العربي، حيث إنها باتت معروفة باطلالاتها الرائعة التي تنسقها بشكل دائم، وتستعرضها على حسابها الخاصة على انستقرام، وأجمل هذه الاطلالات كانت فساتين السهرة.

فساتين سهرة من ريم سعيدي بتصاميم لافتة:

عندما يتعلق الأمر باختيار فساتين السهرة، فإنّ ريم سعيدي تبذل قصارى جهدها لاختيار التصاميم اللافتة والجديدة، التي من الممكن أن تضيف لأرشيفها بصمات خاصة، ولهذا وفي كل مناسبة نشاهدها في فستان سهرة مميز ومختلف، إن كان من ناحية القصة أو اللون أو القماش.

أجمل فساتين سهرة من ريم سعيدي:

اطلالات عدة لـ ريم سعيدي في فساتين السهرة، لفتتنا في الفترة الأخيرة ومنها:

فستان باللون الأسود اختارته من تصميم “جورج حبيقة” Georges Hobeika مؤخرًا مصنوع من الشيفون باللون الأسود مع شق طويل على الساق.

ريم سعيدي في فستان من جورج حبيقة

فستان مبتكر من حسين بظاظا، اختارته ريم سعيدي لإحدى المناسبات، مصنوع من قماش التول الناعم، ومزين عند الكتف برسمة نسر أضافت للتصميم جانبًا من الجرأة.

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فستان ذو تصميم شبابي وعصري، اختارته ريم سعيدي من “رامي قاضي” Rami Kadi باللون الأسود، ونسقته بأسلوب مميز ولاسيّما من ناحية تسريحة الشعر.



فستان ذو تصميم أنثوي مرهف من الشيفون باللون البنفسجي الفاتح، اختارته ريم سعيدي لإحدى المناسبات، وقد بدت فيه مثل الأميرات.

فستان باللون البنفسجي اختارته ريم سعيدي

فستان باللون الأزرق التركواز من تصميم “جورج حبيقة” Georges Hobeika شاهدنا به ريم سعيدي وقد ناسب لون بشرتها السمراء.

كما لاحظنا، فإنّ ريم سعيدي تنوع في خياراتها دائمًا، حيث نشاهدها أحيانًا في فساتين السهرة الناعمة، وأحيانًا أخرى في التصاميم الجريئة، شاهدي الصور واختاري أجمل اطلالة لريم في فساتين السهرة.

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