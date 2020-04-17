إيفانكا ترامب تخرق العزل المنزلي للاحتفال مع زوجها بعيد الفصح اليهودي

بالرغم من توجيهها رسالة للأمريكان بعدم الخروج من المنزل عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي وزوجها اخترقا توصيات الحجر الصحي الرسمية للاحتفال بعيد الفصح اليهودي، كما أكد البيت الأبيض، أمس الخميس.
ووقع الاختراق عندما توجهت إيفانكا، وجاريد كوشنر إلى نادي الجولف الخاص بعائلة ترامب لهذه المناسبة التي بدأ الاحتفال بها في الثامن من أبريل، وانتهى أمس الخميس.
ودافع البيت الأبيض في بيان عن تلك الخطوة، وقال: "احتفلت إيفانكا مع أسرتها الضيقة بعيد الفصح داخل منشأة مغلقة تُعد بيتًا عائليًا وطريقة تنقلها لم تختلف إطلاقًا عن طريقة تنقلها للعمل، والمكان كان أقل اكتظاظًا من محيط بيتها في واشنطن".
وأضاف البيت الأبيض في تعليقه على المعلومات التي كشفتها صحيفة "نيويورك تايمز"، أن إيفانكا وزوجها لم يتواصلا مع أحد في الخارج، خلال فترة إقامتها في النادي، ولم يتحركا داخل المنشأة.
وأمرت مدينة واشنطن أواخر مارس مقيميها بحجر أنفسهم، وتفادي أي تحرك غير ضروري، حتى 15 أبريل، ويتوافق هذا التدبير مع توصيات البيت الأبيض بـ "تفادي السفر غير الضروري"، ما ألزم ملايين الأمريكيين بإلغاء لقاءاتهم لعطلة الفصح بهدف احتواء وباء كورونا.
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