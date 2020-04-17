"دار الكتب والوثائق" ينعي عزة العشماوي الأمين العام لـ"الطفولة والأمومة"

نعى مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والعضو بلجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتضمن بيان "دار الكتب والوثائق القومية": "نسأل الله بعدد أطفال مصر التي عملت من أجلهم.. أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

توفيت مساء أمس الخميس، الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، بعد صراع من المرض.

يذكر أن الدكتورة عزة العشماوي، تقلدت عدة مناصب رفيعة المستوى منها الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصري، ورئيس وحدة مكافحة الإتجار بالأطفال، ونائب رئيس اللجنة الأفريقية لخبراء حقوق الطفل بالاتحاد الأفريقي.