تشارك الفنانة نيكول سابا جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا بصور ولقطات من حياتها اليومية، خاصة في أوقات العزل المنزلي المفروض في كل العالم.
ونشرت مؤخرا صورة لأسد وزوجته في وضع غريب وكتبت في تعليقها عليها، "لقد فعلناها"، ما جعلها تتعرض لانتقادات واسعة على تلك الصورة التي حذفتها بعد 24 ساعة من نشرها بسبب الهجوم عليها.
ولكن نيكول سابا لا تتوقف عن مشاركة جمهورها بأنشطتها خلال الحظر، فنشرت فيديو وهي تلعب مع طفل صغير بدبابيس بلاستيكية تضعها على لوحة بيضاء كبير بها فتحات لتشكل لوحات مختلفة.
وكتبت نيكول سابا في تعليقها على الصورة، "من يوميات الحجر المنزلي ما شي ما لعبناه وجربناه وبعدين، خليك بالبيت لأجل غير مسمى كرمال عيون الصين وترامب والكورونا".
تفاعل جمهور نيكول سابا من جديد مع الفيديو عبر الإعجابات والتعليقات التي كان من بينها، "ايوة خليكي في اللعب بدل الأسود"، و"مش اللعب ده كدة احسن".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. بعد صورة الأسد.. نيكول سابا من المنزل: ما في شي ما لعبناه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.