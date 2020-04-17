جمعهما زواج 6 عقود وفرقهما كورونا: "نيك" يصعد على "ونش" لرؤية زوجته

على مدار 61 عامًا تقاسم الزوجان حياتهما سويًا، قبل أن تنتقل الزوجة المسنة إلى دار رعاية، ومنذ ذلك الحين اعتاد الزوج زيارتها يوميًا، ومع انتشار فيروس كورونا المستجد وفرض الحجر الصحي، لجأ زوجها لوسيلة تمكنه من رؤيتها وملامسة أيديها.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، أن المسؤولون في دار الرعاية منعوا الزوج "نيك أفتجيس" ذو الـ88 عامًا، من زيارتها، للحد من زيادة عدد المصابين بـ(كوفيد 19)، ولاحظ أحد أقارب الزوج الثمانيني، افتقاده لزوجته ليقترح على ابنه "كريس" إذ كان بإمكانه استعارة "رافعة" تمكنه من رؤية زوجته.

وبالفعل استعار "كريس" رافعة من أحد أصدقائه، ثم اتفق مع دار الرعاية على لقاء أبويه.

وفي اليوم التالي، صعد "نيك" إلى نافذة زوجته تمكنا من التحدث ولمس بعضهما البعض، ليعبر الزوج عن ذلك قائلًا: "لقد تزوجنا منذ 61 عامًا، لكننا نحب بعضنا تمامًا كما لو أننا تزوجنا للتو".