شكرا لقرائتكم خبر عن آسيوي في الكويت ينتحر ببث مباشر مع خطيبته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شنق آسيوي يقيم في الكويت نفسه داخل إحدى البنايات في محافظة الفروانية، وبث عملية انتحاره إلى خطيبته عبر الهاتف.

وذكر مصدر أمني، حسب صحيفة الأنباء الكويتية، أن «بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات من قاطني إحدى البنايات بمحافظة الفروانية، وعند توجه رجال الإسعاف والنجدة إلى موقع البلاغ اتضح أن الوافد لفظ أنفاسه جراء اختناقه من الحبل الذي استخدمه في شنق نفسه»، وتم إنزال الجثة من قبل رجال الطب الشرعي.

وكشفت التحريات أن الوافد صوّر وبث عملية انتحاره إلى خطيبته عبر الهاتف. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | آسيوي في الكويت ينتحر ببث مباشر مع خطيبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.